الصين تحذر الاتحاد الأوروبي من قيود تجارية جديدة وتتوعد بالرد

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يونيو 2026 03:13 صباحاً - العربية.نت_ حذرت الصين الاتحاد الأوروبي من فرض المزيد من القيود التجارية، وذلك عقب مناقشات داخلية أجراها التكتل بشأن العلاقات مع بكين، مؤكدة أنها سترد بحزم على أي إجراءات جديدة تعتبرها تمييزية.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً أكدت فيه ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بمبادئ التجارة الحرة والمنافسة العادلة، ورفض الإجراءات الحمائية والأحادية.

وأضافت الوزارة أنه في حال فرضت بروكسل أدوات تجارية أحادية أو قيوداً تمييزية، فإن الصين «سترد بقوة» وستتخذ «إجراءات فعالة» للدفاع عن مصالحها الاقتصادية.

وجاء هذا التحذير بعد أن عقدت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة محادثات داخلية بشأن السياسة التجارية المرتبطة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.

ودعت المفوضية الأوروبية دول التكتل إلى التحرك بشكل أكثر حزماً لإعادة التوازن إلى العلاقات التجارية مع الصين، عقب مناقشات تناولت سبل حماية الصناعات الحيوية الأوروبية من المنافسة الصينية.

وقالت المفوضية إن الصين تظل شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي، وسيستمر التواصل والحوار معها، لكنها أشارت إلى أن الوضع الحالي للعلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين لا يبدو مستداماً.

ويتزايد القلق الأوروبي إزاء العجز التجاري مع الصين، الذي بلغ 360 مليار يورو (419 مليار دولار) خلال العام الماضي، ما يعكس الفجوة الكبيرة بين صادرات الصين إلى دول الاتحاد الأوروبي ووارداتها منها.

