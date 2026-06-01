وزير الكهرباء: سياسات التشغيل الجديدة ساهمت في استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يونيو 2026 03:13 صباحاً - دوت الخليج_ واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الجولات الميدانية والزيارات المفاجئة إلى مواقع العمل والإنتاج بالشركات والهيئات التابعة، خاصة خلال العطلات والإجازات الرسمية، لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لتنفيذ خطة التشغيل.

وقام الوزير بزيارة ميدانية إلى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ومشاركة أطقم التشغيل وفرق الطوارئ والدعم الفني ولجان المتابعة والتفتيش العمل خلال أيام العيد، وذلك في إطار خطة العمل ورفع درجة الاستعداد لفصل الصيف وتحسين معدلات الأداء وتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات في ضوء خطة التنمية المستدامة.

واستهل الدكتور محمود عصمت الزيارة بتفقد القطاعات المختلفة، مقدمًا التهنئة بمناسبة عيد الأضحى للورديات وأطقم التشغيل، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسؤولي التشغيل بحضور المهندس حسن البيلي رئيس الشركة حول مجريات التشغيل في إطار الخطة الحالية، والبدائل والسيناريوهات المختلفة لضمان جودة التغذية واستقرار التيار الكهربائي، في إطار الاستعدادات الجارية لفصل الصيف ومواجهة ارتفاع الأحمال والزيادة في معدلات الاستهلاك المصاحبة لارتفاع درجات الحرارة.

وناقش الوزير معدلات الأحمال الحالية ونسب الزيادة المتوقعة والقياسات الخاصة بالطاقة المشتراة والكهرباء المباعة والفارق بينهما، والأماكن التي تتم متابعتها من خلال مركز التحكم بالشركة، وآليات التعامل مع المتغيرات المختلفة لضمان استقرار التغذية الكهربائية في نطاق عمل الشركة.

كما تناولت المناقشات معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسب التحصيل والمتأخرات وآليات عمل لجان التفتيش والمتابعة، وشملت الجولة إدارات الشبكات والشؤون التجارية والإدارة العامة لنظم التحكم والاتصالات، إلى جانب مركز خدمة العملاء.

وتفقد الوزير مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين من خلال متابعة الزمن الذي يحتاجه المواطن للحصول على الخدمة المطلوبة، والفترة التي يقضيها داخل مركز الخدمة، كما راجع الإجراءات المتبعة للتيسير على طالبي الخدمات الكهربائية وتحسين تجربة المتعاملين.

وشدد الدكتور محمود عصمت على أهمية الربط والتواصل المستمر بين مركز التحكم داخل الشركة وجميع مكونات الشبكة الكهربائية في نطاق العمل، مؤكدًا ضرورة أن تكون جميع النقاط مرئية بالكامل من خلال مركز التحكم بما يتيح اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لضمان استمرارية التغذية الكهربائية واستقرار التيار.

وأكد أن المشترك يمثل عنصرًا رئيسيًا في نجاح مبادرات ترشيد استهلاك الكهرباء، موضحًا أن تحقيق الأهداف المستهدفة في هذا المجال يتطلب فعالة من المواطنين إلى جانب الجهود الحكومية.

وأضاف أن جودة وكفاءة التشغيل وزيادة العائد من وحدة الوقود المستخدمة في إنتاج الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين تمثل من أهم الأهداف التي يجري العمل على تحقيقها، مشيرًا إلى مراجعة السياسات التشغيلية سواء الفنية أو الخدمية وتطبيق أنماط تشغيل جديدة ساهمت في ضمان استقرار الشبكة وخفض معدلات استهلاك الوقود.

ووجه الوزير باستمرار المتابعة الميدانية والتواجد المستمر من جانب رؤساء الشركات والقيادات التنفيذية في مختلف مواقع العمل، مؤكدًا مواصلة الزيارات والجولات التفقدية في جميع الشركات التابعة بمختلف المحافظات لمتابعة معدلات الأداء وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات تلبي تطلعات المشتركين.

