نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهندس نبيه برزي ضيف إذاعة الشرق الأوسط مساءً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل المهندس نبيه عزيزي برزي رجل الصناعة، ورئيس مجلس الأعمال المصري اليوناني السابق، ضيفًا ببرنامج "حدوتة مصرية"، في العاشرة مساء الليلة، على إذاعة الشرق الأوسط.

ويستعرض “برزي” رحلة حياته مع خبرات عديدة، وروشتة نجاح يُقدّمها للأجيال، عن سنوات الهجرة للخارج، ثم العودة للوطن.

يتحدّث “برزي” أيضًا عن علاقته برؤساء مصر والعالم، وكيف ولماذا كرّمه الرئيس محمد أنور السادات أثناء حرب أكتوبر، ولماذا أطلقوا عليه الحاج برزي، وكيف يُسهم في فتح الآلاف من أبواب الرزق الحلال للأسر المصرية.

كما يتحدّث عن القيّم والأخلاق والأمانة والصدق في المعاملات كأساس للنجاح، وأيضًا عن أهمية الصناعة في اقتصاد قوي، وجلب عملة أجنبية.

المهندس "برزي" جذوره من سوهاج، ومولده في القاهرة عام 1933 (90 عامًا)، والده كان سكرتير الملك فاروق، وجده كان رئيس محكمة النقض، وزوجته إيلين، ونجليه سمير وهاني، وله أحفاد.

تجدر الإشارة إلى أن ‏ "حدوتة مصرية" برنامج يُسلّط الضوء على كل العلماء والخبراء والزُرّاع والصُنّاع والمبدعين المصريين بشتى المجالات، في الداخل والخارج أيضًا، وكل من يُقدّم خدمات جليلة للوطن، من خلال استضافتهم، وعرض قصة كفاحهم ونجاحهم، وتقديمهم كنموذج وقدوة طيبة تُحتذَى للشباب المصري.

والبرنامج يُذاع الخميس من كل أسبوع، في العاشرة مساءً بإذاعة الشرق الأوسط، من ‏إعداد وتقديم أحمد إبراهيم، على ‏تردد إذاعة الشرق الأوسط 89.5 fm، أو 774 am، وعلى النايل سات تردد 11765.