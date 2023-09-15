نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تدخل "البيئة" بسبب القرش.. الحياة مستمرة والسائحون يستمتعون بمياه دهب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقب غلق اللاجونا..

اتخذت وزارة البيئة عدد من الإجراءات الاحترازية في مدينة دهب السياحية، حيث قامت بإغلاق شاطئ اللاجونا والبلو هول، ويحرص العاملون بجهاز البيئة على المرور منذ الصباح وإخراج جميع المصطافين من المياه، إلا أن الحياة مستمرة في بقية الشواطئ وخاصةً عند الممشى السياحي.

والتقطت كاميرا “الفجر”، مشاهد للمصطافين وهم يستمتعون بمياه دهب الصافية على شواطئ الممشى السياحي، بعد أن ألغت العديد من الشركات رحلات البلو هول واللاجونا، والتي تعد من أبرز معالم المدينة السياحية، وحولت رحلات الزائرين إلى الرحلات الجبلية والاستمتاع بالممشى السياحة والسفاري.

وكانت سمكة قرش من نوع التايجر قد هاجمت إحدى شواطئ مدينة دهب السياحية، وأصابت إحدى المصطافات مما جعل المدينة تعلن حالة الطوارئ، واستطاعت “الفجر” الحصول على فيديو منتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوثق للحظة انقاذ السيدة ز.م من الإسكندرية والتي كانت تقضي إجازتها على شاطئ اللاجونا أحد أبرز شواطئ دهب عندما هاجمها القرش.

وأصيبت السيدة ز.م بعضة من القرش أدت إلى بتر ذراعها الأيسر بالكامل وتم عمل الإسعافات اللازمة لها، وتم إغلاق الشواطئ في دهب بالكامل بواسطة غفر السواحل وإخلائها مع نشر الشباك لاصطياد القرش وسجلت كاميرا الفجر مقاطع لتلك العمليات.

وأصدرت وزارة البيئة بيانًا عاجلًا لها أعلنت فيه غلق أحد شواطئ مدينة دهب بجنوب سيناء، إثر تعرض مواطنة مصرية للإصابة من هجوم سمكة قرش وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

وبحسب البيان، وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الفور فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتشكيل لجنه عاجلة لتقييم الموقف والوقوف على ـسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطىء.

وأضاف البيان، بمتابعة حالة المواطنة المصابة أفادت الجهات الطبية باستقرار الحالة الصحية لها وإجراء كافة الإسعافات الفورية لها، ويتم متابعة حالتها الصحية أول بأول.

كان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بالوزارة بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على إحدى المصطفات، وعلى الفور تم رفع حالة الاستعداد بالمحمية والتنسيق والتعاون مع محافظة جنوب سيناء وكافة الجهات المعنية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة.