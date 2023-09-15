عبد الرحمن عرابى يتأهل لأولمبياد باريس بذهبية أفريقيا للملاكمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 سبتمبر 2023 11:30 مساءً - تأهل عبد الرحمن عرابى لاعب المنتخب الوطنى للملاكمة إلى أولمبياد باريس بالفوز بذهبية بطولة أفريقيا بداكار فى وزن 80 كجم بالفوز على بطل تنزانيا 5/0 .

فيما تأهل عمر العوضى لاعب المنتخب الوطنى للملاكمة إلى أولمبياد باريس بحصد ذهبية بطولة أفريقيا بالسنغال بالفوز على بطل الكونغو 3/1 .

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين فى أفريقيا كلا من: عبد الله السعيد وزن 51 كجم وأمير محمد وزن 57 كجم وعمر عبد العزيز وزن 63.5 كجم وعمر رجب وزن 71 كجم وعبد الرحمن عرابى وزن 80 كجم وحازم نادر وزن 92 كجم ويسرى رزق وزن +92 كجم.

وتشهد قائمة اللاعبات اللاتى تم اختيارهن من قبل كلا من: حبيبة محمد وزن 50 كجم ويمنى عياد وزن 54 كجم وروان أحمد وزن 57 كجم ورحمة محفوظ وزن 60 كجم.

وتواجد منتخبا الرجال والسيدات للملاكمة فى معسكر مغلق مشترك بالمغرب بمشاركة فرنسا والدنمارك والأردن والمغرب خلال الفترة من 20 أغسطس حتى 5 سبتمبر الجارى استعدادا للمشاركة فى بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.