نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع مجدداً بفعل توتر مضيق هرمز وشح الإمدادات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 أبريل 2026 10:10 صباحاً - _ ارتفعت أسعار النفط في مستهل تداولات الإثنين بالأسواق الآسيوية، مدفوعة بتعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب استمرار القيود على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما أبقى الإمدادات العالمية تحت ضغط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.11% لتسجل 107.55 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 22:02 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة مماثلة تقريبًا ليصل إلى 96.42 دولارًا للبرميل.

