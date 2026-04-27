من هو حكم مباراة الزمالك ضد إنبي في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 09:33 صباحاً - يأتي غداً في مواعيد جدول مباريات الدوري المصري الممتاز موعد مباراة الزمالك وانبي في الجولة الرابعة من مرحلة التتويج وذلك على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن يكون طارق مجدي حكماً للمباراة.

استقرت لجنة الحكام الرئيسية الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم على طارق مجدي حكماً لمباراة الزمالك التي تقام غداً الإثنين أمام نادي إنبي في منافسات الدوري المصري موسم 2025-2026، ومن المتوقع أن يكون الطاقم التحكيمي للمبارة هم إسلام أبو العطا مساعد أول ومحمد فاروق مساعد ثان ومحمود رشدي حكم رابع.

يمتلك طارق مجدي الخبرة التحكيمية الكافية لإدارة مباريات حاسمة حيث تولى تحكيم مباريات متعددة في الدوري المصري ومنها آخر مباراة تواجه فيها الزمالك مع إنبي، ومن المنتظر أن يتولى حكم الساحة لمباراة غداً المنتظرة بين الزمالك وإنبي.

