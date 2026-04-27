البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة دولارية بـقيمة 900 مليون

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 أبريل 2026 10:10 صباحاً - أعلن البنك المركزي المصري المصري طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 900 مليون دولار لأجل عام، وذلك عبر عطاء يُعقد يوم الاثنين، في إطار إدارة أدوات الدين قصيرة الأجل.

ومن المقرر أن تحل هذه الأذون محل أخرى مماثلة تستحق بقيمة 984.9 مليون دولار، والتي سجلت متوسط عائد بلغ 4.25%، ما يعكس استمرار توجه الحكومة لإعادة تمويل التزاماتها الدولارية.

