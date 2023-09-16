"وزير الإنتاج الحربي" يستقبل ممثلي "رينيرجي جروب بارتنرز"

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي السيد روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" -أحد أعضاء تحالف رينيرجي جروب بارتنرز- والسيد إسلام رمضان المدير التنفيذي للشركة، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة ‏الإدارية الجديدة.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا الاجتماع يأتى بهدف متابعة مستجدات تنفيذ مشروع إقامة محطة معالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية بمنطقــة أبو رواش بمحافظة الجيزة لتحويل المخلفات بطاقة (1200) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (30) ميجاوات/ساعة من خلال تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" المكون من (الإنتاج الحربي، شركة جرين تك إيجيبت، شركة أوك القابضة).

وأكد الوزير "محمد صلاح" على أن مشروع محطة "أبو رواش" هو الأول من نوعه بمصر وسيحقق طفرة كبيرة بمجال إدارة المخلفات لما يحققه من أثر إيجابي على البيئة وصحة المواطنين والاقتصاد القومي حيث يعد نموذج حي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، فضلا عن مساهمة هذا المشروع في توفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء الغازية، مشيدًا بمساعي كل الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع وكذا محافظة الجيزة وحرصها على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروع والرقابة على أعمال التنفيذ، مؤكدًا على حرص جميع القائمين على المشروع للإنتهاء من تنفيذه في إطار المخطط الزمني الموضوع بما يساهم في تحسين مستوى منظومة النظافة وعودة الشكل الجمالي للشوارع الرئيسية والفرعية في المدن والمراكز والأحياء والقرى بمحافظة الجيزة.

من جانبه قام روبرت فالك خلال اللقاء بإستعراض آخر المستجدات الخاصة بإجراءات بدء تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش، مؤكدًا على الحرص الدائم لتسريع وتيرة العمل بالمشروع وتذليل أي تحديات قد تطرأ على تنفيذه وذلك للمساهمة في خلق بيئة صحية ونظيفة وتعزيز الأمن المناخي بمصر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وأبدى ‏تطلعه إلى تكرار هذه التجربة في ‏مناطق أخرى بالمحافظات المصرية المخطط تنفيذ محطات مشابهة على أراضيها، وأشاد "فالك" بمساعي الدولة المصرية الحثيثة للإستفادة المثلى من المخلفات المتولدة يوميًا والتعامل معها كثروة ومصدر لعوائد إيجابية متعددة، مشيرًا إلى أن الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتخذة بمصر ساعدت على تحقيق خطوات مهمة للأمام في مجال إدارة المخلفات.

بدوره أشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن الوزير "محمد صلاح" أكد خلال اللقاء على حرص الوزارة لتقديم كل سبل الدعم لضمان نجاح مشروع إنشاء أول محطة لتحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش في محافظة الجيزة، خاصةً في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر وتعزيز منظومة إدارة المخلفات.

وأكد "بكر" على سعي وزارة الإنتاج الحربي لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تحسين معيشة المواطن وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيات الحديثة.