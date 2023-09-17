نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتخابات الرئاسية 2024.. المجلس المصري ببريطانيا يجدد الثقة بالرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح عبد الله هلال المنسق العام للمجلس المصري في بريطانيا والذي يضم جميع الجمعيات العاملة بالمملكة المتحدة، تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري، ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية وللحفاظ على المكتسبات التي حققتها القيادة السياسية في السنوات العشرة الماضية، من أجل استقرار الوطن وبناء الجمهورية الجديدة.

عبد الله هلال المنسق العام للمجلس المصري في بريطانيا

وأضاف مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية في لندن، أن ما تشهده مصر من مشاريع التنمية والبنية التحتية وما تشهده المنطقة العربية والمخاطر المحيطة بالعالم نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية وما يمكن ان ينتج عنها، كل ذلك يتطلب منا الاستمرارية مع القيادة السياسية لتحقيق مصالح الوطن.

مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية بلندن

وقال الدكتور ضياء كامل رئيس جمعية الأطباء إنهم يؤيدون هذا البيان الهام ويدعون كل الفئات إلى الالتفاف حول قيادتهم السياسية في هذه الأوقات الحرجة التي يمر بها العالم أجمع.

وقال الدكتور إسماعيل غيته رئيس الجالية المصرية في اسكتلاندا إن أبناء الجالية المصرية في اسكتلاندا يتفقون تماما مع بيان المجلس المصري في بريطانيا من أجل الحفاظ على ما حققته القيادة السياسية.

اسماعيل غيته رئيس الجالية المصرية فى اسكتلاندا

وأضاف جلال درديري نائب مدير بيت العائلة في لندن ان الدعم والتأييد الكامل لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي هو واجب كل مواطن لتحقيق مصالح مصر واستمرار مسيرة البناء.

وقالت ماجدة صقر نائب مدير بيت العائلة اننا ندعم ترشيح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل الحفاظ على الانجازات التي تحققت على مدار العشر سنوات الماضية في جميع قطاعات الدولة والتي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظروف صعبة وتحديات كبيرة لم تتعرض لمثلها الدولة المصرية من قبل ونجاحها في القضاء على الارهاب وتحقيق الامن وإعادة مصر إلى مكانها الطبيعي أمام العالم.

ماجدة صقر نائب مدير بيت العائلة

وصرح الدكتور هاني شعيب رئيس الملتقى الثقافي المصري العربي، اننا نؤكد ثقتنا التامة في القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ونعلن دعمنا الكامل لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة لاستكمال بناء الدولة الحديثة.

وأضاف الدكتور مجدي إسحاق اننا نعلن تأييدنا الكامل لإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل استمرار الانجازات التي بدأها وتحقيق الامن الغذائي واتمام كل المشروعات التي تحقق آمال وطموحات الشعب المصرى وندعوا الله ان يوفقنا جميعا من أجل خير مصر.