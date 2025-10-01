نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء صرف معاشات أكتوبر 2025 لنحو 11.5 مليون مواطن.. والتأمينات توضح طرق الاستعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرف معاشات شهر أكتوبر2025

مع انطلاق شهر أكتوبر 2025، تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صرف معاشات أكتوبر لما يقارب 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وسط متابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية بالهيئة؛ بهدف التأكد من سير عمليات الصرف بسهولة ويسر، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستفيدين.

قنوات صرف متعددة لتخفيف الزحام

حرصت الهيئة على إتاحة أكثر من وسيلة لصرف المعاشات؛ للتيسير على المواطنين وتخفيف الضغط على المنافذ الرئيسية. وتشمل القنوات المتاحة:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) للبنوك المنتشرة في جميع المحافظات.

مكاتب البريد المصري التي تعد أحد أهم المنافذ الرسمية للصرف.

فروع البنوك المعتمدة لدى الهيئة.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، والتي أصبحت خيارًا سريعًا وآمنًا للصرف دون الحاجة للذهاب إلى منافذ الخدمة.

هذا التنوع يتيح لأصحاب المعاشات حرية الاختيار بما يتناسب مع ظروفهم، ويقلل من الازدحام خاصة لكبار السن.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيًا

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن الاستعلام عن قيمة المعاش أو تفاصيل الزيادة المقررة أصبح متاحًا بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للهيئة. وتتم العملية بخطوات بسيطة:

1. الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

2. إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام.

3. الاطلاع على كافة البيانات الخاصة بالمعاش وقيمة الزيادة المستحقة.

هذه الخدمة الإلكترونية توفر الكثير من الوقت والجهد على المواطنين، وتتماشى مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية.

برامج الحماية الاجتماعية من وزارة التضامن

بالتوازي مع صرف المعاشات، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب صرف الدعم النقدي المشروط للفئات المستحقة مثل:

كبار السن الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت.

ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مبادرة “كرامة”.

الأسر الأكثر فقرًا ضمن برنامج “تكافل”.



وتؤكد الوزارة أن هذه البرامج جزء من رؤية الدولة الشاملة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

تفاصيل نظام "المعاش الإضافي" وفق القانون

على جانب آخر، أعاد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 التأكيد على آلية الاستفادة من نظام المعاش الإضافي. حيث نص القانون على أنه يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد، بشرط ألا يتجاوز هذا المعاش 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

هذا النظام يتيح فرصة أفضل لأصحاب الدخول المرتفعة لتأمين مستقبلهم المالي بعد التقاعد، ويعكس مرونة تشريعية تهدف لمواكبة احتياجات سوق العمل.

دعم المواطنين المستحق

مع بدء صرف معاشات أكتوبر 2025، تواصل الدولة جهودها في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين عبر قنوات متعددة، وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال برامج التضامن وقوانين المعاشات الحديثة. ويؤكد هذا على التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.