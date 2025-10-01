نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- شاهد بالفيديو|نشأت الديهي يكشف: السيسي رفض تهجير الفلسطينيين بنفس قوة عقيدة "لا إله إلا الله" في المقال التالي

نشأت الديهي: السيسي قال أكبر "لا" في تاريخ مصر لتهجير الفلسطينيين.. وخطة ترامب خلت من التصفية والتهجير بفضل موقف القاهرة

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من رفض وبحسم محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء، سواء كان التهجير قسريًا أو طوعيًا، مشددًا على أن هذا الموقف يمثل عقيدة راسخة للدولة المصرية عبر التاريخ، وليس مجرد قرار سياسي عابر.

مصر.. موقف ثابت عبر التاريخ

أوضح الديهي، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي واجه ضغوطًا غير مسبوقة على مدار العامين الماضيين، لكنه لم يتراجع لحظة عن موقفه الرافض للتهجير، قائلًا: "الرئيس قال لا للتهجير بنفس قوة عقيدة لا إله إلا الله.. وهذا الموقف لم يكن موقف شخص، بل موقف الدولة المصرية بأكملها".

وأشار إلى أن هذا الموقف هو امتداد لنهج تاريخي بدأ مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مرورًا بأنور السادات وحسني مبارك، وصولًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصف رفضه بأنه "أكبر لا في تاريخ مصر".

خطة ترامب لحل أزمة غزة

وتناول الإعلامي تفاصيل الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تضمنت 21 بندًا لحل الأزمة، مؤكدًا أنها لم تتضمن أي ذكر لسيناريوهات التهجير، سواء بشكل قسري أو طوعي، قائلًا: "الخطة النهائية لم تذكر لا ريفيرا ولا تصفية ولا تهجير.. والفضل في ذلك يعود لله ثم للرئيس السيسي".

أهم ما في الوثيقة النهائية

أشار الديهي إلى أن الخطة قد لا تكون مثالية أو على قدر الطموحات، لكنها في ظل غياب قوة عربية مشتركة وانهيار دور المؤسسات الدولية، تُعد أفضل ما عُرض حتى الآن، مضيفًا: "أهم ما في الوثيقة هو ما لم يرد فيها.. لا ذكر للتصفية ولا للتهجير، بينما تضمنت ما دعا إليه الرئيس السيسي من إعادة إعمار قطاع غزة".

اختتم الإعلامي حديثه بالتأكيد على أن ما تحقق يعود في المقام الأول إلى الموقف المصري الثابت الذي عبر عنه الرئيس السيسي، قائلًا: "قال لا للتصفية.. لا للتهجير.. ولا لزيارة أمريكا.. وهذه لا أصبحت علامة مسجلة باسم مصر ورئيسها".