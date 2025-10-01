نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد من نقابة الصحفيين يزور اعتصام الوفد.. ويؤكد التضامن معهم في مطالبهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وفد من نقابة الصحفيين ضمَّ خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومحمود كامل، وإيمان عوف عضوي مجلس النقابة، زار اعتصام صحفيي الوفد، وأعلن تضامنه مع مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

واجتمع الصحفيين اجتمع مع رؤساء التحرير وممثلي الحزب، وطالب الإدارة بالالتزام بما وعدت به، والبدء في تطبيق الحد الادنى للأجور فورًا.

وأكد أنه سيدعو لاجتماع لمجلس النقابة يوم الأحد القادم داخل الوفد؛ تضامنًا مع مطالب الصحفيين في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.