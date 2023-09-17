وزير الأوقاف يزف بشرى سارة للأئمة والمحفظين بشمال سيناء

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بشرى سارة للأئمة والمحفظين بشمال سيناء، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتنمية شمال سيناء اقتصاديًّا وتنمويًَّا وعلميًّا وثقافيًّا، وفي ضوء رسالة الوزارة في حفظ وفهم معاني القرآن الكريم، ودعمًا وتشجيعًا لعملية تحفيظ القرآن الكريم لأبنائنا وبناتنا وجميع الراغبين من أهالي محافظة شمال سيناء.

وقررت وزارة الأوقاف رفع مكافأة بدل التحفيظ للأئمة والمحفظين المعتمدين بشمال سيناء من (600) جنيه إلى (1000) جنيه بنسبة 75%، وبدل مقارئ الجمهور من (200) جنيه إلى (400) جنيه بنسبة 100% بدءًا من أكتوبر المقبل 2023.

ومن المقرر فتح الباب للراغبين من الأئمة في العمل بمحافظة شمال سيناء بالتقدم للعمل بالمحافظة.