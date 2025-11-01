شريهان تعود للأضواء في ليلة أسطورية.. مفاجآت مبهرة في افتتاح المتحف المصري الكبير!



القاهرة - محمد ابراهيم - تتجه الأنظار إلى المتحف المصري الكبير بالجيزة، استعدادًا لافتتاحه المنتظر يوم السبت المقبل، في حدث عالمي ضخم يشهد حضور عدد كبير من زعماء العالم ونجوم الفن المصري والعربي.

ومن أبرز المفاجآت المنتظرة في الحفل، عودة النجمة شريهان إلى الأضواء بعد سنوات من الغياب، حيث من المقرر أن تظهر ضمن الفقرات المميزة التي تجمع بين التاريخ والحضارة والفن في أجواء احتفالية استثنائية.

كما يشارك مهندس المؤثرات البصرية الشهير أحمد عصام بفقرة ضخمة من الألعاب النارية وعروض الليزر، تم الإعداد لها على مدار أكثر من عشرة أيام متواصلة، باستخدام أحدث التقنيات المستوردة خصيصًا من الخارج لتقديم عرض بصري مذهل يبهر الحاضرين والمشاهدين حول العالم.

ويعد افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم حدث ثقافي وسياحي في مصر خلال السنوات الأخيرة، إذ يجمع بين الفن والتاريخ والتكنولوجيا في ليلة ينتظرها الملايين بشغف.