نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصري بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي والمصري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من المرحلة الأولى لبطولة دوري نايل.

وجاء الطاقم التحكيمي لهذه المباراة مكون من على النحو التالي:

أمين عمر حكمًا للساحة.

محمود أبو الرجال مساعد حكم أول.

أحمد توفيق طلب مساعد حكم ثان.

عبد الرحمن صالح حكمًا رابعًا.

محمود دسوقي حكمًا لتقنية الفيديو (VAR).

طارق مصطفى مساعد حكم لتقنية الفيديو.

موعد مباراة المصري والأهلي بالدوري

وتقام هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة مساء الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والأهلي

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات دوري نايل.