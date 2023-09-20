نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تُنظّم تدريبًا حول التوازن النوعي في الأخبار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار التعاون بين نقابة الصحفيين ومؤسسة وان إيفرا، تُقدّم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، تدريبًا حول التوازن النوعي في الأخبار، يُقدّمه المدرب محمد الهواري.

ويتضمّن التدريب أحدث أساليب الكتابة الصحفية حول الموضوعات اليومية، التي يتم تناولها في الصحف، والتي تضمن التوازن النوعي في المضمون.

التدريب مدّته 4 ساعات، من الساعة 2، وحتى الساعة 6 مساءًا، وذلك يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر.