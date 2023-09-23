نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يزف بشرى سارة للعاملين بالوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر وزير الأوقاف د. مختار جمعة قرارا بصرف مبلغ مالي للعاملين بالأوقاف وذلك، في إطار حرص وزارة الأوقاف على تحسين أحوال العاملين بها علميًّا وماديًّا وفي ضوء جهود الدولة المصرية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وما بذله العاملون بالأوقاف في الأنشطة الصيفية الدعوية والتثقيفية والقوافل والأسابيع الدعوية.

قررت الوزارة صرف مبلغ وقدره 800 جنيه لكل من أدى دوره بكفاءة في هذه الأنشطة، من العاملين بالديوان العام ومديريات الأوقاف الإقليمية، وفق الضوابط التي سيتم إرسالها للمديريات معتمدة من الوكيل الدائم بالوزارة.