نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أجل دعم السياحة.. تدشين حملة مواطن بجنوب سيناء لدعم وتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كامل الهنداوي، منسق عام حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة جنوب سيناء، تدشين الحملة بالمحافظة، بمشاركة عدد القبائل والعائلات ورجال أعمال، من أجل دعم وترشيح الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة.



وأوضح منسق جنوب سيناء، أن حملة مواطن لدعم مصر، تهدف إلى التعريف بالمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية للحماية الاجتماعية والصحية، وما لها من أثر طيب على المواطنين، وكذلك دعوة الجميع للمشاركةفي الاستحقاق الانتخابي الهام في تاريخ مصر.

وأضاف الهنداوي، أن قيادات الحملة ستعمل في المحافظة على إبراز أهمية التنمية والمشروعات السياحية في محافظة تعد من أهم المقاصد السياحية لمعلم شعوب العالم، وكذلك زيادة الأمن والأمان لدى الجمهورية في ظل حكم الرئيس السيسي.

وأوضح منسق حملة مواطن بمحافظة جنوب سيناء، أن دعم الرئيس السيسي ضرورة حتمية لما تتعرض له مصر من مؤامرات خارجية تستهدف استقرار الدولة وضرب الأركان الرئيسية في النهوض بها وعدم تحقيق أي تقدم لمصر على أي مستوى وسنعى معه للانتقال للجمهورية الجديدة، التي تتسع للجميع، بالإضافة إلى التطور الهائل في البنية تحتية وتهيئة الأجواء للمستثمرين وكذلك حفظ الأمن، والقضاء على الإرهاب والاهتمام بتنمية وتطوير المحافظة على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار.

كانت حملة مواطن لدعم مصر، أعلنت تدشن الحملة الانتخابية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2024، وهي الحملة الأولى التي قررت الانطلاق على مستوى محافظات الجمهورية وأيضا لدى المصريين بالخارج بجميع دول العالم.

ودعا محمد فاروق، جميع القيادات في الحملة بوضع أي انتماء لدى الأحزاب أو أي كيانات أخرى جانبا، والعمل على قلب رجل واحد لتفادي المخاطر التي تحيط بالوطن ويعلمها الجميع.



وطالب المنسق العام لحملة مواطن، جموع المواطنين بضرورة وحتمية الاصطفاف صفا واحدا لنكون جسدا قويا نحمي به الوطن من مخططات هدم الدولة المصرية.