الجالية المصرية بالكويت تطلق حملة "كن مع الوطن" لدعم الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 10:31 مساءً - دشنت الجالية المصرية بدولة الكويت حملة مواطن لدعم مصر، وذلك تحت شعار "كن مع الوطن" بهدف دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج ومنسق حملة مواطن بدولة الكويت، إن تدشين حملة مواطن لدعم مصر تهدف إلى حشد المواطنين المصريين بالكويت للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة وممارسة حقهم الدستوري.

وأضاف سليم أن من أهداف الحملة الرئيسية، التعريف بحجم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد، بالإضافة للرد على الشائعات التي يروجها أعداء الوطن خاصة في الخارج، والوقوف صفا واحدا مع مؤسسات الدولة المصرية وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نجح نجح هائلا في الحفاظ على مكونات الدولة المصرية والمضي خطوات كبيرة في تحقيق حلم الدولة الحديثة لتنضم مصر إلى دول العالم المتقدم هذا الانضمام التي هي أهل له بما تملكه من إمكانات وبما تتحصل عليه من عقول أبنائها.

وذكر المنسق العام للحملة إننا نعلم أن الغالبية من أبناء الجالية المصرية في الكويت يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لما حققه من نجاحات في كافة المجالات، ولكننا في ذات الوقت علينا أن نشحذ همم أبناء مصر للمشاركة في العملية الانتخابية ليثبتوا للعالم أجمع حجم التأييد الكبير من أبناء مصر في الكويت للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن ناحيته قال خالد زيدان عضو الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن المصريين في دولة الكويت فخورون بما حققته مصر من إنجازات في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤكدا أن أبناء الجالية المصرية بالكويت تقف صفا واحدا خلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنها تدرك أنه القائد المناسب لمصر في مرحلة من أصعب المراحل التاريخية على المستويين: الإقليمي والعالمي، مؤكدا أن الحملة تسعى إلى حشد الأصوات لدعم السيد الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وطالب زيدان أبناء الجالية المصرية بالكويت بضرورة المشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية المقبلة كما طالبهم بإعلان الدعم المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي.