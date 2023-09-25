نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار هام من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهئية الوطنية للانتخابات اليوم برئاسة المستشار وليد حمزة قرارا صباح اليوم بعد الاطلاع على القانون رقم 22 لسنه 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وعلى القانون رقم 45 لسنه 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 198 لسنه 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وبعد موافقه مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته صباح اليوم:

المادة الأولى:

الناخبون المقيدة أسماؤهم بقاعده بيانات الناخبين وفقا لأحكام القانون رقم 45 لسنه 2014 بتنظيم مباشره الحقوق السياسية وتعديلاته مدعوون للإدلاء بأصواتهم في انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية بمقر لجان الانتخابات الفرعية وفقا للمواعيد المبينة بهذا القرار

المادة الثانية:

تجرى عمليه الانتخاب المشار إليها في المادة السابقة وفقا للمواعيد الآتية:

خارج جمهورية مصر العربية ـ أيام الجمعة والسبت والأحد الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر 2023

داخل جمهورية مصر العربية أيام الاحد والإثنين والثلاثاء العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ديسمبر

وفي حاله الإعادة تجرى عملية الانتخاب خارج الجمهورية أيام الجمعة والسبت والأحد الخامس والسادس والسابع من شهر يناير 2024

داخل جمهورية مصر العربية أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الثامن والتاسع والعاشر من شهر يناير 2024

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي الأخبار والجمهورية وعلى الجهات المعنيه تنفيذه.

ويقام حاليًا مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر أرض المعارض بمدينة نصر، لاستعراض الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية، والجدول الزمني للانتخابات، والمقار الإنتخابية.