نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلجيكا تدرس طلب تفعيل المادة الرابعة من ميثاق الناتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقل موقع7 sur 7 عن وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكين قوله إن بلاده تنظر في تفعيل المادة الرابعة من ميثاق حلف الناتو بسبب حوادث الطائرات دون طيار التي تتعرض لها مؤخرا.

وأضاف وزير الدفاع البلجيكي: "في الساعات المقبلة، سوف ننظر فيما إذا كان بوسعنا تفعيل المادة الرابعة من ميثاق حلف الناتو".

ووفقا له، تم رصد طائرات دون طيار أيضا بالقرب من قاعدتي فلورين وكلاين بروجيل الجويتين، حيث تم مؤخرا نشر الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية في بلجيكا.

وأشار الوزير إلى أن "أمرا في غاية الجدية يحدث" ويتطلب ردا سريعا. ومع ذلك، رفض فرانكن التكهن وتحديد الطرف الذي يتحمل المسؤولية عن هذه الحوادث.

يوم أمس الثلاثاء، تم في نحو الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (العاشرة ليلا بتوقيت موسكو)، إغلاق مطار بروكسل الدولي، بالإضافة إلى مطاري لييج وشارلروا، بسبب رصد طائرات مُسيّرة في سماء المنطقة. كما تم الإبلاغ عن تحليق طائرات مُسيّرة فوق قاعدتي كلاين بروغل وفلورين العسكريتين. ولم ترد أي تقارير عن اعتراض أي من هذه المسيرات.

ودعا رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر مجلس الأمن القومي إلى عقد اجتماع عاجل في السادس من نوفمبر.

وصدرت الأوامر للجيش البلجيكي بتدمير الطائرات المسيرة إذا رُصدت فوق القواعد العسكرية، لكن وزير دفاع المملكة، ثيو فرانكن، أقرّ بأن الوزارة "لا تملك الموارد الكافية". حتى الآن، لم يتمكن الجيش البلجيكي من إسقاط أية مسيرة جوية رغم الحديث عن رصد العديد منها فوق البلاد في أكتوبر وأوائل نوفمبر.