محمد صلاح يظهر في فيديو طريف مع مكة وكيان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 سبتمبر 2023 10:32 مساءً - ظهر النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب الفراعنة، في فيديو طريف مع ابنتيه مكة وكيان، في تحدي الضحك.

وظهر صلاح في الفيديو الذي نشره عبر منصة "إكس" مع ابنتيه في تحدي الضحك، لتبتسم كيان أولا ثم مكة.

وفي سياق آخر، تواجد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، فى التشكيل المثالي للجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024 بعد المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب في مباراة وست هام وقيادته الريدز لتحقيق انتصار والانفراد بوصافة ترتيب البريميرليج مبكراً.

ووفقاً لشبكة "سوفا سكور" العالمية المتخصصة فى الإحصائيات والأرقام الخاصة بكرة القدم، استحق محمد صلاح أن يكون ضمن التشكيل المثالى للجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي بتقييم بلغ 8.7 درجة.

وتواجد محمد صلاح فى الخط الأمامي مع الكوري هيونج مين سون لاعب توتنهام والياباني ميتوما نجم برايتون.