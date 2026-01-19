نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يقترب من 4700 دولار وسط تنامي الضبابية الجيوسياسية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 يناير 2026 08:03 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوى في تاريخها عند 4690 دولارًا، بفعل تنامي الضبابية الجيوسياسية وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية عارضت خطته لضم جرينلاند، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

أسعار المعدن ارتفعت في السوق المحلية بنحو 85 جنيهًا

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 85 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 6240 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية إلى مستوى 4665 دولارًا بعد أن لامست مستوى 4690 دولارًا.

وأوضح إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7132 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5349 جنيهًا، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 49920 جنيهًا.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وكانت أسعار الذهب بالسوق المحلية والبورصة العالمية قد ارتفعت بنسبة 1.9% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات السياسية التي دفعت المعدن الأصفر إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة.

السعر العالمي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مقتربًا من مستوى 4700 دولار

ووصل سعر الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في التداولات الآسيوية يوم الإثنين، مقتربًا مؤقتًا من مستوى 4700 دولار أمريكي للأوقية. وكان الدافع وراء هذا الارتفاع مزيجًا من عدم اليقين الجيوسياسي وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية.

وقد سجل المعدن النفيس بالفعل عدة أرقام قياسية متتالية في الأسبوع السابق، وهو ما يعزو مراقبو السوق هذا التوجه الديناميكي في المقام الأول إلى الطلب القوي على التحوط، ففي مراحل تصاعد المخاطر السياسية، يلجأ المستثمرون عادةً إلى الأصول التي تُعتبر مستقرة القيمة.

بالنسبة لسوق السلع، يُعد اجتماع النزاع الجيوسياسي وتصعيد السياسات التجارية ذا أهمية بالغة من عدة جوانب: أولًا، يزداد الطلب على التحوط عادةً في مثل هذه المراحل، مما يُفيد سعر الذهب باعتباره “معدنًا ملاذًا آمنًا” تقليديًا. وثانيًا، يمكن أن تؤثر التعريفات الجمركية والتدابير المضادة على توقعات النمو وسلاسل التوريد والتضخم، وهي عوامل تؤثر بدورها على أسعار الفائدة ونقاشات العملات.

تهديدات ترامب برسوم جمريكية إضافية على دول أوروبية دعم الأسعار

في الوضع الراهن، كان الدافع الرئيسي للمستثمرين نحو المعادن النفيسة هو الرغبة في التحوط الفوري، وتلقى السوق دعمًا إضافيًا بعد تهديد الرئيس الأمريكي بفرض تعريفات جمركية جديدة على ثماني دول أوروبية، على خلفية مبادرته بضم جرينلاند.

هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بقيمة 10% على سلع من تلك الدول بدءًا من 1 فبراير، وترتفع إلى 25% في يونيو في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

أثار هذا الإعلان انتقادات حادة من المسؤولين الأوروبيين، وأشعل المخاوف من نزاع تجاري أوسع نطاقًا عبر الأطلسي.

وكان رد الاتحاد الأوروبي، لا سيما دوله الكبرى، بأن تهديدات ترامب تمثل نوعًا من الابتزاز، واقترحت فرنسا إجراءات اقتصادية مضادة غير مجربة سابقًا.

هذا، إلى جانب تصاعد المخاطر الجيوسياسية، يُشعل موجة جديدة من النفور العالمي من المخاطر، ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن في الأصول التقليدية، ويدعم المعدن النفيس.

مخاوف الحرب التجارية أثارت أزمة ثقة في الأصول الأمريكية ودفعت الدولار للتراجع

في غضون ذلك، تُثير مخاوف الحرب التجارية أزمة ثقة في الأصول الأمريكية، وتدفع الدولار الأمريكي بعيدًا عن أعلى مستوى له منذ 9 ديسمبر، والذي سجله الأسبوع الماضي.

ويُعد هذا عاملًا آخر يُقدم دعمًا إضافيًا لسعر الذهب، مع ذلك فإن انخفاض التوقعات بخفض سعر الفائدة مرتين إضافيتين من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2026 يحدّ من مضاربات المضاربين على انخفاض الدولار الأمريكي، ويشكل عائقًا أمام المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد كبيرة.

ويبدو أن المستثمرين مترددون أيضًا، ويفضلون انتظار المزيد من المؤشرات حول مسار خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ومن جانبها، أصدرت إيران تحذيرًا جديدًا بأن أي هجوم على المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قد يُشعل حربًا شاملة.

يُضاف إلى ذلك أن تصاعد الصراع الروسي–الأوكراني يُبقي على المخاطر الجيوسياسية ويُعزز من قيمة الذهب كملاذ آمن.

باختصار، البيئة السوقية الحالية تُهيئ ظروفًا يستفيد فيها كل من سعر الذهب والفضة من النفور من المخاطرة وتوقعات السياسة النقدية، بينما تستمر العناوين السياسية في لعب دور رئيسي في تحديد الاتجاه قصير الأجل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يقترب من 4700 دولار وسط تنامي الضبابية الجيوسياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.