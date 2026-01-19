الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد انقطاع غير مسبوق للإنترنت فرضته السلطات الإيرانية مع انطلاق موجة احتجاجات في البلاد، أكّد نائب الرئيس الإيراني المكلف بالعلوم والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة حسين أفشين، في تصريح للتلفزيون الرسميّ، الاثنين، أن خدمة الإنترنت العالمية ستعود تدريجيا إلى وضعها الطبيعي في البلاد اعتبارا من الأسبوع الحالي.

عودة الإنترنت تدريجياً بإيران اعتباراً من الأسبوع الحالي

ومنذ ليل الثامن من كانون الثاني، فرضت السلطات حجبا غير مسبوق للإنترنت، مع اتساع نطاق الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وتحوّلت إلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة للسلطات الإيرانية.

وأصبح الانترنت غير متاح منذ ذلك الوقت في إيران على الرغم من بدء رفع الحجب الأحد عن بعض المواقع الأجنبية مثل غوغل، ومع ذلك، استمر الاثنين تعذُّر فتح روابط نتائج البحث.