وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يوقعان بروتوكول تعاون لافتتاح سفارة المعرفة بمكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية ببرلين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 07:27 مساءً - وقع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتبة الإسكندرية، لافتتاح سفارة المعرفة تابعة لمكتبة الإسكندرية داخل مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية ببرلين بألمانيا، بحضور الدكتور أيمن فريد؛ مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد سليمان؛ نائب مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أشرف فراج؛ المشرف علي مشروع سفارات المعرفة بمكتبة الإسكندرية، ولفيف من رؤساء القطاعات وقيادات مكتبة الإسكندرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس السفير محمد البدري سفير جمهورية مصر العربية بألمانيا، والدكتور سامح سرور مدير مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية ببرلين.

وفي كلمته، وجّه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر إلى مكتبة الإسكندرية، مثمنًا دورها الرائد في نشر المعرفة وتعزيز التواصل الثقافي، كما أثنى على جهود قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدعم المستمر الذي تقدمه السفارة المصرية في برلين، تحت قيادة السفير محمد البدري، في تعزيز الدبلوماسية التعليمية والثقافية، وما توفره من دعم فاعل للمكتب الثقافي المصري ببرلين.

وأعرب الوزير عن سعادته بافتتاح سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية داخل مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية ببرلين، لتكون بذلك ثاني سفارة معرفة تؤسسها المكتبة خارج مصر، والسفارة رقم 32 ضمن سلسلة سفارات المعرفة التي أنشأتها مكتبة الإسكندرية داخل مصر وخارجها.

وأوضح الوزير أن هذا التعاون بين قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ممثلًا في سفارات المعرفة، وقطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ممثلًا في المكاتب الثقافية، يأتي تنفيذًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الهادفة إلى بناء منظومة متكاملة للتمثيل الثقافي المصري بالخارج، بما يسهم في إبراز تنوع وثراء الثقافة المصرية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن مكتبة الإسكندرية تُعد إحدى منارات العلم ومراكز إنتاج ونشر المعرفة، وملتقى للتفاعل الحضاري بين الشعوب، مؤكدًا مكانتها المرموقة بين كبرى مكتبات العالم، بفضل ما تضمه من مراكز بحثية ومشروعات علمية وثقافية رائدة. وأكد أن افتتاح سفارة المعرفة داخل مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية ببرلين يُعد نموذجًا يمكن تعميمه على باقي المكاتب والمراكز الثقافية المصرية حول العالم، بما يعكس حرص الوزارة على تقديم صورة متكاملة عن الحضارة المصرية وثقافتها وتراثها.

وأكد الوزير أن دمج سفارات المعرفة ضمن منظومة المكاتب الثقافية يعكس وحدة الهدف المتمثل في توفير بيئة منفتحة داعمة للتعلم، وتعزيز نشر الثقافة المصرية وإبراز ثرائها، كما تتيح هذه السفارات للمصريين بالخارج متابعة الإنتاج الفكري والعلمي المتجدد داخل مصر، فضلًا عن إتاحة خدمات رقمية متقدمة تمكن الباحثين والدارسين، مصريين وأجانب، من الوصول إلى مصادر ووثائق علمية ومعرفية متنوعة دون الحاجة إلى السفر، بما يفتح آفاقًا أوسع لإجراء الدراسات المتخصصة عن مصر في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية أن سفارات المعرفة تنتشر في مختلف أنحاء الجمهورية داخل الجامعات الحكومية والأهلية والدولية والتكنولوجية، وكذلك في عدد من الهيئات والمؤسسات، فضلًا عن المكاتب الثقافية المصرية بالخارج، وذلك بهدف إتاحة خدمات مكتبة الإسكندرية العلمية والثقافية والمعرفية للباحثين والطلاب وجميع المهتمين بالشأن المعرفي، بالمجان. وأكد أن فلسفة سفارات المعرفة تقوم على الوصول إلى المواطن، لاسيما فئة الشباب، داخل محافظاتهم، وتيسير الاستفادة من إمكانيات المكتبة ومصادرها.

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية أن سفارات المعرفة تمثل البناء الرقمي الثاني للمكتبة، حيث تقدم خدماتها العلمية والمعرفية إلكترونيًا بالمجان، تحت شعار «الإتاحة العلمية الثقافية المجانية لجميع فئات الشعب المصري»، موضحًا أن افتتاح سفارة معرفة داخل مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية ببرلين يستهدف خدمة أبناء الجالية المصرية في ألمانيا، مشيرًا إلى التنسيق الجاري مع عدد من المكاتب الثقافية المصرية في الخارج تمهيدًا لافتتاح مزيد من سفارات المعرفة، موجهًا الشكر لكافة الجهات الداعمة لجهود الافتتاح.

وأشار السفير محمد البدري سفير جمهورية مصر العربية بألمانيا إلى أهمية سفارات المعرفة داخل المراكز الثقافية والتعليمية في مختلف دول العالم، معربًا عن خالص شكره لوزير التعليم العالي والبحث العلمي على ما يتم تنفيذه في إطار مبادرة «سفراء المعرفة»، وما تحققه من دعم ملموس لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة. وأشاد السفير بحجم الجهد المبذول والتنسيق المستمر مع المكتب الثقافي المصري ببرلين، مؤكدًا أن للمبادرة أثرًا إيجابيًا كبيرًا في دعم أبناء مصر الدارسين في ألمانيا.

وأكد السفير سعادته بافتتاح سفارة المعرفة الثانية لمصر خارج حدود الوطن داخل مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية ببرلين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في إتاحة الأدوات والخدمات الرقمية المتقدمة التي تقدمها مكتبة الإسكندرية للمستفيدين بسهولة ويسر.

وأشار الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات إلي التعاون المستمر بين المكتبة والقطاع والتوسع في إنشاء سفارات المعرفة داخل المكاتب الثقافية المصرية بالخارج حيث يتم الاعداد لافتتاح أربعة سفارات جديدة خلال الفترة المقبلة

كما استعرض الدكتور سامح سرور مدير مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية ببرلين الخدمات المتنوعة التي تقدمها سفارة المعرفة، ومنها مستودع الأصول الرقمية، وأرشيف وصف مصر، والأرشيفات الرقمية الرئاسية، وأرشيف ذاكرة مصر المعاصرة، وأرشيف الصحافة المصرية، والذاكرة الرقمية لقناة السويس، وغيرها من الموارد الرقمية التابعة لمكتبة الإسكندرية.

وجدير بالذكر أن فكرة إنشاء سفارات المعرفة انطلقت عام 2014، بهدف تجاوز العوائق الجغرافية وإتاحة خدمات مكتبة الإسكندرية لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، حيث تمثل هذه السفارات مراكز معرفية تابعة للمكتبة، تسهم في تنمية مهارات البحث العلمي، وتشجيع التعلم الذاتي، وصقل قدرات الطلاب في مختلف المجالات العلمية والثقافية والمعرفية، إلى جانب الحفاظ على التراث الثقافي المصري وتنظيم أنشطة وورش عمل متنوعة.