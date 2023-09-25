مجلس الدولة يعقد جمعية عمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية.. غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 سبتمبر 2023 10:32 مساءً - أعلن المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، موعد انعقاد الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، بمقر مجلس الدولة بالدقي، وتعتبر الحركة الداخلية المكملة للحركة القضائية العامة، الصادرة منذ أيام، وحدد غدًا الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر، للانعقاد ولتوزيع الاختصاصات الداخلية للقضاة وتسكينهم داخل الدوائر المختلفة.

وتنعقد الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، لتوزيع العمل بين القضاة في العام القضائي الجديد، وهي بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية، العامة وهي تسكين كل عضو بمكانه في الدوائر المختلفة بالمحاكم الإدارية والتأديبية .

وكان اعتمد المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة، وبرئاسة المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية العامة، للعام القضائي الجديد، 2023/2024، بناء على رقم 600 لسنة 2023، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة ، وتم إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة علي مستوي جميع المحاكم .