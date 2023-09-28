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أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، وتزامنًا مع تراجع أسعار الذهب عالميًا، ومع قرار الحكومة السابق بـ إعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الخارج من الجمارك، شهد استقرارًا في نهاية تعاملات اليوم.

سعر الذهب اليوم 28 سبتمبر في مصر

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سعر الذهب اليوم.. تراجع عيار 21 في بداية تعاملات اليوم الخميس 28-9-2023

سعر الذهب اليوم Golden Price.. سعر عيار 21 في مصر

سعر الذهب اليوم الخميس، شهد الذهب استقرارًا ملحوظًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر شعبية وشهرة في مصر، ويقبل المواطنون على شرائه، 2185 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم.. تراجع عيار 21 في بداية تعاملات اليوم الخميس 28-9-2023

سعر الذهب اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

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سعر الذهب اليوم.. تراجع عيار 21 في بداية تعاملات اليوم الخميس 28-9-2023

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب..

17560 جنيهًا للبيع

17480 جنيهًا للشراء

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب..

1930 دولارًا للبيع

1929 دولارًا للشراء

سعر الذهب اليوم.. تراجع عيار 21 في بداية تعاملات اليوم الخميس 28-9-2023

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سعر الذهب اليوم بالمصنعية

تختلف أسعار المصنعية، حيثُ تتراوح أسعار المصنعية على الذهب في محلات الصاغة من 35 جنية إلى 65 جنية على جرام الذهب، وتتباين أسعار المصنعية من محل إلى آخر ومن تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

سعر الذهب اليوم.. تراجع عيار 21 في بداية تعاملات اليوم الخميس 28-9-2023

ارتفاع الأسعار 15% بمجرد إيقاف مبادرة الإعفاء الجمركي

صرح المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عبر مكالمة تلفزيونية، أن:

أسعار الذهب سترتفع بنسبة تتراوح بين 10 و15 % وذلك مع إيقاف مبادرة الإعفاء الجمركي لواردات الذهب المصاحب للعائدين من الخارج.

وذلك بفعل نقص المعروض، لا سيما مع وقف الدولة للاستيراد، في ظل أزمة شح السيولة الدولارية.

من المقرر أن تنتهي فترة الإعفاء الجمركي في شهر نوفمبر المقبل.

سعر الذهب اليوم.. تراجع عيار 21 في بداية تعاملات اليوم الخميس 28-9-2023

سعر الذهب عالميًا

شهد سعر الذهب عالميا تراجع في مستوى الأسعار بالبورصة ضمن التعاملات الفورية، ليصل عند مستوى 1900 دولار للأوقية، بنسبة تراجع 0.89%، وسجل آخر إغلاق 1،915،93 دولار للأوقية.

سعر الذهب.. أبرز كلمات سعر الذهب البحثية عبر جوجل

وتشهد محركات بحث جوجل خلال هذه الفترة انتفاضة كبرى وتأتي في أولويات المواطنين البحث على سعر search الذهب اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 أو أسعار search الذهب اليوم الخميس 28-9-2023، وجاءت أبرز الكلمات البحثية كما يلي؛ سعر الذهب اليوم، سعر الذهب اليوم عيار 18، سعر الذهب اليوم عيار 21، اسعار الذهب اليوم، اسعار الذهب، سعر الذهب، الذهب، كم سعر الذهب النهارده، سعر الذهب بيع، سعر الذهب شراء، سعر الذهب بيع وشراء، سعر الذهب شراء وبيع، الذهب اليوم، كم سعر الذهب، سعر الذهب مباشر، سعر الذهب مباشر الان، سعر الذهب تحديث، سعر الذهب تحديث مستمر، سعر الذهب تحديث مباشر، اسعار الذهب النهارده، سعر جرام الذهب عيار 18، سعر جرام الذهب عيار 21، الجنيه الذهب، سعر الجنيه الذهب اليوم، اسعار الجنيه search الذهب، سعر الذهب الان، اسعار الذهب الان، اسعار search الذهبمباشر، الذهب الان، اسعار الذهب مباشر الان، اسعار الذهب تحديث جديد، سعر الذهب تحديث مباشر الان، سبيكة الذهب، السبيكه الذهبيه، سعر الذهب مصر، سعر الذهب السعودية، سعر الذهب تحديث يومي، اسعار الذهب تحديث يومي، سعر جرام الذهب، سعر جرام الذهب عيار، الذهب عيار، سعر سبيكه الذهب، اسعار سبيكه الذهب، سعر سبائك الذهب، اسعار سبائك الذهب، سعر جرام الذهب عيار 24، سعر الذهب عيار 24، اسعار جرام الذهب عيار 24، سعر الذهب المستعمل، اسعار الذهب المستعمل، سعر بيع الذهب المستعمل، سعر شراء الذهب المستعمل، اسعار بيع الذهب المستعمل، اسعار شراء الذهب المستعمل، اسعار search الذهب المستعمل اليوم، سعر الذهب المستعمل اليوم، سعر search الذهب المستعمل تحديث يومى، اسعار الذهب المستعمل تحديث يومي، الذهب المستعمل الان، سعر الذهب المستعمل الان، الذهب المستعمل بيع، الذهب المستعمل شراء، الذهب المستعمل مباشر الان، الذهب المستعمل تحديث يومى، كم سعر الذهب المستعمل،سعر الذهب، أسعار الذهب، اسعار االذهب، سعر الذهب اليوم، أسعار الذهب اليوم، اسعار الذهب اليوم، سعر الذهب اليوم مصر، أسعار الذهب اليوم مصر، الذهب اليوم، سعر الذهب بيع وشراء، سعر الذهب بيع، سعر الذهب شراء، سعر جرام الذهب عيار 21، سعر جرام الذهب عيار 18، سعر الجنيه الذهب، سعر الذهب الان عيار 21، سعر الذهب الأن، سعر الذهب، اسعار الذهب اليوم، سعر search الذهب، أسعار الذهب اليوم، سعر الذهب اليوم بالدولار، سعر search الذهب بالدولار، اسعار الذهب اليوم بالدولار، اسعار الذهب بالدولار، سعر الذهب اليوم بالجنيه، سعر الذهب بالجنيه، اسعار الذهب اليوم بالجنيه، اسعار الذهب بالجنيه،