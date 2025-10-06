العالم اليوم - سوريا.. اشتباكات بين الجيش وقوات قسد بريف حلب

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. اشتباكات بين الجيش وقوات قسد بريف حلب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 أكتوبر 2025 02:16 صباحاً - أفادت وسائل إعلام سورية، ليلة الاثنين، باندلاع اشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف حلب.

وذكرت المصادر، أن الاشتباكات اندلعت بين الجيش وقوات سوريا الديمقراطية في محور "دير حافر" وقرب "سد تشرين" بريف حلب.

من جانبها، نقلت "الإخبارية السورية" عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية نفيها استهداف الأحياء السكنية في دير حافر.

وأوضحت وزارة الدفاع، أنها "تنفي المزاعم التي تروج لها قسد حول استهداف الجيش العربي السوري للأحياء السكنية في دير حافر شرقي حلب".

وأكدت الوزارة أن "هذه الادعاءات المضللة تهدف إلى التغطية على جرائم قسد بحق المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار".

كما شددت، على أن "وحدات الجيش العربي السوري تمارس أعلى درجات ضبط النفس، وتختصر الرمايات في المرحلة الراهنة ضمن الحق في الرد على مصادر النيران، كما حصل قبل قليل، حيث قامت وحدات الجيش العربي السوري بالرد على مصادر نيران قسد التي استهدفت قريتي حميمة والكيطة شرقي حلب".