ماذا قال جيش الاحتلال الإسرائيلى تعليقا علي اختيار يحيى السنوار قائدا لحركة حماس ؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 11:26 مساءً - في أول تعليق من رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، على اختيار يحيى السنوار قائدا سياسيا لحركة حماس خلفا لإسماعيل هنية، قال دانيال هاجاري متحدث جيش الاحتلال: "السنوار هو مسئول عن أبشع الأعمال الإرهابية في السابع من أكتوبر".



وقال في تصريحات لقناة "العربية": هناك مكان واحد ليحيى السنوار وهو أن يكون بجوار محمد الضيف"، في إشارة إلى القيادى بحماس التي أعلنت إسرائيل اغتيال الأسبوع الماضي.أعلنت حركة حماس الفلسطينية، في بيان رسمي الثلاثاء، عن اختيار يحيى السنوار، رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً لإسماعيل هنية.

وقالت الحركة في بيان مقتضب نشرته مساء اليوم الثلاثاء "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن اختيار القائد يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية رحمه الله".