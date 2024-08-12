وزير الخارجية لـ"القاهرة الإخبارية": مركز مجدى يعقوب للقلب برواندا يقدم الرعاية الصحية مجانا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 11:26 مساءً - قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية ، إن المنطقة اللوجستية المصرية في رواندا ستشهد معرضا دائما للمنتجات المصرية، موضحًا: "ستسهم المنطقة في المزيد من الرواج التجاري".

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد بشتو على قناة "القاهرة الإخبارية": "أحطت الرئيس علما بما أجريته من لقاءات الأعمال الروانديين وتعليمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتطوير التعاون مع رواندا في المجالات كافة".

وتابع وزير الخارجية المصرية: "أحطت الرئيس الرواندي علما بالزيارة الهامة التي قمت بها برفقة البروفيسور الدكتور مجدي يعقوب لمركز مجدي يعقوب مصر رواندا للقلب والموجود هنا قرب العاصمة كيجالي".

وأوضح: "هذا المركز سيكون أيقونة لتقديم الرعاية الصحية لأبناء رواندا والدول المجاورة مجانا بدعم من مصر والحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري".