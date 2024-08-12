الارشيف / أخبار مصرية

وزير الخارجية لـ"القاهرة الإخبارية": مركز مجدى يعقوب للقلب برواندا يقدم الرعاية الصحية مجانا

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 11:26 مساءً - قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية ، إن المنطقة اللوجستية المصرية في رواندا ستشهد معرضا دائما للمنتجات المصرية، موضحًا: "ستسهم المنطقة في المزيد من الرواج التجاري".

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد بشتو على قناة "القاهرة الإخبارية": "أحطت الرئيس علما بما أجريته من لقاءات الأعمال الروانديين وتعليمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتطوير التعاون مع رواندا في المجالات كافة".

وتابع وزير الخارجية المصرية: "أحطت الرئيس الرواندي علما بالزيارة الهامة التي قمت بها برفقة البروفيسور الدكتور مجدي يعقوب لمركز مجدي يعقوب مصر رواندا للقلب والموجود هنا قرب العاصمة كيجالي".

وأوضح: "هذا المركز سيكون أيقونة لتقديم الرعاية الصحية لأبناء رواندا والدول المجاورة مجانا بدعم من مصر والحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري".

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا