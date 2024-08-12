سارة حازم تكشف تفاصيل تنظيم الشركة المتحدة لحفلات النجوم في مهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 11:26 مساءً - كشفت الإعلامية سارة حازم تفاصيل تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لحفلات النجوم في مهرجان العلمين الجديدة.

قالت حازم، إن المهرجان نموذج راقٍ جدًا لتنظيم الحفلات حيث يضم فعاليات كبيرة جدا لدرجة أنها أصبحت حديث التواصل الاجتماعي واستطاعت أن تكون اختيارا أساسيا لأى مهتم بسياحة المهرجانات على مستوى العالم.

كشفت مراسلة برنامج "من العلمين" كواليس أوبريت "الليلة الكبيرة" على المسرح الروماني بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية.

وقالت مراسلة البرنامج من المهرجان، إن اليوم شهد عروضا ثقافية وترفيهية داخل السرح، مشيرة الى أن عرض الليلة الكبيرة تعود بنا الى أيام الزمن الجميل وسط اقبال من فئات الشباب والأطفال والجميع عبر عن سعادتهم الغامرة بالعرض.