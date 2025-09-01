وزير الخارجية يحذر من خطورة توسع العمليات العسكرية في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 سبتمبر 2025 10:28 صباحاً - حذر وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ، الدكتور بدر عبد العاطي، من خطورة وتداعيات توسع العمليات العسكرية في غزة، والتمدد الاستيطاني بالضفة الغربية الذي يسعى إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية، واستمرار سياسة التجويع.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية مساء أمس الأحد، السيناتور كريس فان هولن والسيناتور جيف ميركلي عضوي لجنتي الاعتمادات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها عضوا الكونجرس إلى مصر ضمن جولة بالمنطقة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة والتعاون القائم بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، حيث أشاد الوزير عبد العاطي بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين والتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة، مؤكدا الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة والتي وصلت إلى حد المجاعة.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة في قطاع غزة والضفة الغربية، مستعرضا المقترح المصري - القطري والذي يستهدف وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، مؤكدا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره للضغط على إسرائيل للتجاوب مع الرغبة الدولية في إنهاء العدوان.

وجدد الوزير عبد العاطي رفض مصر القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مستعرضا في هذا السياق عناصر الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، والمؤتمر الذي تعتزم مصر استضافته لهذا الغرض فور التوصل لوقف إطلاق النار.

واستمع وزير الخارجية إلى انطباعات عضوي مجلس الشيوخ عن الزيارة التي قاما بها إلى مدينتي العريش ورفح، حيث اطلعا على الجهود التي تقوم بها مصر من أجل توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في غزة من خلال زيارة المركز اللوجيستي الرئيسي لجمعية الهلال الأحمر المصري وتفقد معبر رفح، كما اطلعا على ما تقدمه مصر من خدمات ورعاية لعلاج الجرحى والمصابين الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، وثمن عضوا مجلس الشيوخ من جانبهما الجهود الحثيثة والبناءة التي تقوم بها مصر من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للفلسطينيين في غزة.

وعلى صعيد آخر، تناول اللقاء تطورات الأوضاع فى السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية، منوها في هذا السياق باستعداد مصر للتفاعل مع المبادرات الرامية إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق.