تطورات حادث حريق مصنع المحلة: إخلاء سبيل صاحب المبنى واثنين آخرين بكفالة 10 آلاف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 سبتمبر 2025 08:33 مساءً -

قررت جهات التحقيق بالمحلة إخلاء سبيل صاحب المصنع المنهار بالمحلة واثنين آخرين بكفالة مالية 10 الآف جنيه لكل منهم.

كانت جهات التحقيق قد باسرت التحقيقات مع صاحب المصنع وقررت مساء اليوم إخلاء سبيله، وقد وأجرت النيابة الإدارية المختصة بالمحلة الكبرى، معاينة لموقع المصنع - محل الحادث-، صباح اليوم السبت، حيث انتقل لموقع الحادث فريق من النيابة برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي، وعضوية كل من: زكي والي - وكيل أول النيابة، وأحمد جمال - وكيل النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور تامر السجيني - مدير النيابة، وبصحبتهم مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى.

وأسفرت المعاينة عن أن المصنع – غير مرخص- يتكون من مبنى أمامي مصبغة ومبنى خلفي ملاصق له مخزن، وأنه في حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح أمس الجمعة، تم إخطار الجهات المختصة باندلاع حريق بالمصنع، وأثناء مباشرة الحماية المدنية السيطرة على النيران، امتدت آثار الحريق إلى الغلايات الكائنة بالمصبغة، مما تسبب في حدوث انفجار كبير أدى إلى انهيار جزئي في المبنى الأمامي وانهيار كلي بالمبنى الخلفي، وأسفر ذلك عن سقوط ضحايا ووقوع عدد من الإصابات في صفوف أفراد الحماية المدنية وعمال المصنع والمواطنين الذين تصادف وجودهم بموقع الحادث، فضلًا عن وقوع خسائر مادية في الممتلكات.