وزير الخارجية أمام الأمم المتحدة: مصر لم ولن تكون بوابة لتهجير الفلسطينيين والشرق الأوسط على شفير الانفجار (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 سبتمبر 2025 11:28 مساءً - ألقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، كلمة مصر امام النقاش رفيع المستوى للدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥.

وأكد وزير الخارجية، الدكتور بدر عبدالعاطي، أن مصر لم ولن تكون بوابة لتهجير الفلسطينيين.

وقال الوزير، في كلمته أمام أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "نؤكد دعمنا الكامل لمؤتمر حل الدولتين، ولا استقرار في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية".

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، أن الوضع فى الشرق الأوسط على شفير الانفجار، لافتا إلى أن مصر أول من أرسى دعائم السلام فى الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية - فى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة- أنه من الضرورى بناء نظام عالمى يتأسس على قواعد القانون الدولي، لافتا إلى أن مصر ترفض أى سيناريوهات للتهجير القسري.

وأضاف أنه كان من المفترض أن يكون احتفالنا اليوم على تأسيس الامم المتحدة مناسبة للتأمل فى مسيرة المنظمة وكيفية التعزيز فى حفظ الأمن وتحقيق الرفاهية للجميع.

وأشار عبد العاطى إلى أنه كان من المفترض أن يكون احتفالنا اليوم بمرور 80 عاما على تأسيس الأمم المتحدة مناسبة للتأمل في مسيرة المنظمة والتفكير في كيفية التعزيز لحفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق الرفاهية والتنمية للجميع وبناء نظام دولي يتأسس على قواعد القانون الدولي التي تطبق على الجميع ويخضع لها الجميع لحماية كرامة حقوق البشر، كل البشر، غير أن واقع المنظومة الدولية اليوم وبعد 8 عقود على تأسيسها لايمت للأسف الشديد بصلة لهذه الأهداف النبيلة.

وأضاف أن النظام الدولي متعدد الاطراف في حالة سيولة غير مسبوقة وآلياته تتداعى وتتآكل مصداقيته بفعل جرائم التي ترتكب تحت مراى ومسمع من المجتمع الدولي الذي يكتفي بدور المتفرج إزاء ما يحدث من انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي قوضت شرعية المنظومة الدولية في ظل ما نشهده من ازدواجية المعايير والكيل بأكثر من مكيال خاصة في منطقتنا الشرق الأوسط.

وأكد وزير الخارجية أنه لا يوجد احترام يذكر للشرعية الدولية ويقع اشقائنا الفلسطينيون ضحية ابشع الممارسات الاسرائيلية المتمثلة في حرب ضروس غاشمة وغير عادلة على مدنيين عزل لذنب لم يقترفوه مدفوعا بايدلوجية متطرفة لا ترى سوى القتل والدمار والتجويع الممنهج وخطاب مسموم للتحريض على العنف والكراهية وامتدت أيدي العدوان في سكرة من القوة وانعدام المساءلة على دول المنطقة الواحدة تلو الأخرى وآخر حلقاته العدوان الغادر على قطر الشقيقة.