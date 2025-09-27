وزير الخارجية: مستعدون للاحتكام للقضاء بشأن سد النهضة ولن نتهاون في حقوقنا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 سبتمبر 2025 10:28 مساءً -

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى، في كلمته أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أن مصر تدعو إلى زيادة تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار المالي العالمي ومعالجة أزمة المديونية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي الدولي، مشددًا على ضرورة بناء نظام اقتصادي أكثر عدلاً وشمولاً.

وفيما يتعلق بملف سد النهضة الإثيوبي، شدد الوزير على أن إثيوبيا اتخذت إجراءات أحادية وأوهمت نفسها بأن مصر ستتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، مؤكداً أن بلاده مستعدة للاحتكام إلى القضاء واتباع الآليات القانونية الدولية لحماية حقوقها المائية، ولن تتهاون في الدفاع عنها، مشيرًا إلى أن التعاون وفق القانون الدولي هو السبيل الأوحد لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع دول حوض النيل.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر تتبنى رؤية شاملة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، داعياً إلى تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء في ملف اللاجئين، ومشيرًا إلى أن مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين لاجئ وتحرص على احترام حقوقهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

وفي السياق الإقليمي، أدان الوزير الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة كل من سوريا ولبنان، مجددًا التأكيد على أن استقلال الصومال جزء لا يتجزأ من أمن الإقليم، وضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر كأحد ركائز الأمن والاستقرار الدوليين.

كما شدد على ضرورة التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الدولية، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لإحلال الاستقرار ودعم مؤسساتها الوطنية، إلى جانب دعم الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية بما فيها الجيش الوطني.

واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن مصر ستواصل الدفاع عن مصالحها المائية والسياسية والاستراتيجية في كل المحافل الدولية، والعمل مع شركائها لبناء شرق أوسط أكثر أمنًا واستقرارًا وعدلاً.