"زاد العزة.. من مصر إلى غزة" انطلاق قافلة المساعدات الـ27 إلى القطاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 سبتمبر 2025 10:28 صباحاً - انطلقت صباح اليوم الاثنين، من ساحة معبر رفح البري بالجانب المصري إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ27 ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة".

أفاد موفد "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، محمد عبيد، بأن القافلة تتكون من نحو 185 شاحنة تحتوي على مواد غذائية أساسية، من بينها: حليب الأطفال، والدقيق، والزيت، والسكر، والجبن، ووجبات معلبة، وبقوليات.

وأضاف "عبيد"، أنَّ الشاحنات التي وافق الاحتلال على دخولها إلى القطاع ستنطلق على 4 مراحل، تضم 90 شاحنة، وتحمل أيضًا مستلزمات نظافة شخصية كالفوط، وحفاضات الأطفال، والمستلزمات الطبية لمواجهة بعض الأمراض المعدية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وعدم التوصل إلى اتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي، وأعادت التوغّل بريًا في مناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.