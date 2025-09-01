ممثل مصر أمام قمة العشرين: الجوع يستخدم فى غزة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 سبتمبر 2025 11:24 صباحاً - قال السفير راجي الأتربي ، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وخاصة في غزة يمثل سياسة ممنهجة ومتعمدة لاستخدام التجويع كسلاح لمحاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأوضح خلال كلمته أمام قمة العشرين التي تنعقد فى مصر، أن الأزمة الحالية تكشف عن توظيف الطعام كسلاح لكسر صمود الشعوب، مشددًا على أن ما يحدث في غزة هو مثال واضح على ذلك. وأكد أن إعلان المجاعة رسميًا يعكس حجم المأساة التي يعيشها الفلسطينيون.