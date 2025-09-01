وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول أبرز جهود وحدة السكان المركزية خلال شهر أغسطس 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 سبتمبر 2025 11:24 صباحاً - أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، أن الوزارة تواصل دعم وتطوير وحدات السكان بالمحافظات، بما يضمن تكثيف أنشطتها الميدانية وربطها بمحاور تنمية الأسرة المصرية، تحقيقًا لأهداف الدولة في تحسين الخصائص السكانية، و جودة حياته عبر برامج التوعية والتمكين الاقتصادي والصحي والتعليمي .

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض تقريرًا أعدته الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيلٍ، حول أبرز الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية خلال شهر أغسطس 2025، في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن وحدات السكان نفذت خلال شهر أغسطس 1653 نشاطًا في 25 محافظة، استفاد منها نحو 172 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية، من بينهم أكثر من 117 ألف مواطن بالوجه القبلي، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة استهدفت تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة، وخفض معدلات التسرب والأمية وزواج القاصرات، وتعزيز مساهمة المرأة في سوق العمل، ورفع الوعي بمفهوم الأسرة الصغيرة وقيمة التعليم والعمل.

كما استعرض التقرير إنجازات وحدات السكان بالمحافظات في تنفيذ أنشطة دعم البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية منذ بداية العمل حتى أغسطس 2025، حيث استفاد أكثر من 28 مليون مواطن من خدمات المحور الخدمي في 22 محافظة، وبلغ عدد المستفيدين من المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي حوالي 2.4 مليون مواطن في 26 محافظة، فيما استفاد أكثر من 506 آلاف مواطن من أنشطة التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب في 24 محافظة، بالإضافة إلى نحو 20 ألف مستفيد من محور التحول الرقمي في 16 محافظة.

وفي مجال تمكين الشباب، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى استمرار وحدات السكان في التدريب على ريادة الأعمال والشمول المالي، حيث قامت وحدات السكان حتى الآن بتدريب نحو 80 ألف ومائتي شاب وفتاة داخل 80 مركزًا من مراكز حياة كريمة بـ14 محافظة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وبنك مصر، وبرنامج مشروعك، وصندوق التنمية المحلية.

وأضافت د. منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات العاملين في وحدات السكان، حيث بلغ إجمالي من تم تدريبهم منذ إنشاء الوحدة المركزية للسكان نحو 2960 متدربًا من قوة العمل السكانية بالمحافظات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل أن الوحدة المركزية للسكان قامت بعمل زيارة ميدانية لمحافظة الفيوم خلال شهر أغسطس و تم خلالها تدريب 53 من كوادر وحدات السكان ومنسقي الوحدات المحلية والمديريات على مهارات إدارة البرنامج السكاني وإعداد مبادرات.

كما لفتت رئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة إلى رصد الوحدة تحسن المؤشرات السكانية وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أشارت إلي انخفاض معدل البطالة من 7.9% عام 2020 إلى 6.6% عام 2024 ، كما انخفض معدل المواليد من 23.3 لكل ألف في عام 2019 إلى 18.5 عام 2024، وتراجعت معدلات الزيادة الطبيعية من 17.5 لكل ألف عام 2019 إلى 12.7 عام 2024 ، وهو مايعني تحقيق تقدم ملحوظ نتيجة المجهودات المباشرة وغير المباشرة التي تقوم بها الدولة في مجال خفض معدلات النمو السكاني.