ضبط مصنع "بدون ترخيص" بالمنوفية لإنتاج أدوية وعقاقير بيطرية مجهولة المصدر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 02:28 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية قيام (مالك مصنع "بدون ترخيص" - كائن بمدينة السادات بالمنوفية) بإنتاج أدوية وعقاقير بيطرية لعلاج الماشية والدواجن ، بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وضبط مالكه وبحوزته (8 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع الأدوية البيطرية "بدون ترخيص" – 35811 عبوة و500 كيلو جرام منتج نهائى لأدوية وعقاقير بيطرية غير مطابقة للمواصفات وبدون تسجيل - خط إنتاج كامل).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.