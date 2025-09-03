نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أبرز تصريحات السيسي وولي عهد البحرين حول غزة وتعزيز التعاون الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرز تصريحات السيسي وولي عهد البحرين حول غزة وتعزيز التعاون الثنائي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي

أكد الرئيس السيسي اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والبحرين.

شدد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

جدد التأكيد على رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

أكد ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة، وإحياء العملية السياسية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

شدد على أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن في دول المنطقة.

أبرز تصريحات ولي عهد البحرين

نقل الأمير سلمان تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الرئيس السيسي.

أشاد بعمق الروابط التاريخية بين مصر والبحرين، وتطابق وجهات النظر بين قيادتي البلدين في مختلف القضايا.

ثمن جهود مصر الحثيثة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، بهدف وقف إطلاق النار وتأمين الإفراج عن الرهائن والأسرى وإنهاء المعاناة الإنسانية.

أكد على أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين القاهرة والمنامة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.