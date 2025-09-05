نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يتوجه إلى قبرص في زيارة ثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج فجر الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ إلى نيقوسيا في زيارة ثنائية، حيث من المقرر أن يلتقي مع عدد من كبار المسئولين القبارصة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص فى مختلف المجالات، وتبادل الرؤى ازاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما يشارك فى مائدة مستديرة مع مجتمع الأعمال القبرصى بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة القبرصية لتناول مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.