نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدًا الأحد 7 سبتمبر 2025 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدًا الأحد 7 سبتمبر 2025
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن غدًا الأحد 7 سبتمبر 2025 يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.
يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على معظم المناطق، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة رطب ليلًا.
وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية عن المعلنة بمقدار يتراوح بين (2-4) درجات.
حالة البحرين
البحر المتوسط: معتدل، ارتفاع الأمواج (1.5 – 2.25 متر).
البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الأمواج (1.5 – 2.5 متر).
خليج السويس: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الأمواج (2 – 3 متر).
درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 7 سبتمبر 2025
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|المحسوسة
|القاهرة
|23
|35
|37
|العاصمة الإدارية
|24
|35
|37
|6 أكتوبر
|23
|35
|37
|بنها
|22
|34
|36
|دمنهور
|23
|33
|35
|كفر الشيخ
|23
|33
|35
|المنصورة
|23
|33
|35
|الزقازيق
|23
|33
|35
|شبين الكوم
|22
|34
|34
|طنطا
|23
|34
|34
|دمياط
|24
|31
|32
|بورسعيد
|25
|31
|32
|الإسماعيلية
|23
|34
|35
|السويس
|23
|34
|35
|العريش
|22
|32
|33
|رفح
|22
|32
|33
|رأس سدر
|24
|35
|36
|نخل
|18
|32
|33
|كاترين
|15
|30
|29
|الطور
|23
|34
|35
|شرم الشيخ
|27
|39
|41
|الغردقة
|27
|39
|41
|مرسى علم
|27
|39
|41
|الفيوم
|22
|35
|36
|بني سويف
|23
|35
|36
|المنيا
|23
|35
|35
|أسيوط
|23
|35
|35
|سوهاج
|24
|37
|37
|قنا
|25
|37
|37
|الأقصر
|26
|40
|41
|أسوان
|27
|41
|43
|الوادي الجديد
|27
|41
|42
|أبو سمبل
|25
|40
|39
|الإسكندرية
|23
|30
|33
|مطروح
|23
|29
|32
|السلوم
|22
|30
|30
|سيوة
|23
|36
|37
|رأس غارب
|27
|37
|39
|27
|39
|40
|27
|39
|40
|شلاتين
|28
|39
|37
|حلايب
|28
|37
|39
|أبو رماد
|27
|37
|37
|رأس حدربة
|27
|36
|36