نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد حاسم من الاتحاد على أنباء رحيل بنزيما في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى رياض المزهر المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد بصفة قاطعة الأخبار المتداولة التي تتعلق بمستقبل كريم بنزيمة قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاء ذلك في منشور عبر حساب المتحدث الرسمي بمنصة «إكس».

وكتب المزهر: لا صحة لما يتم تداوله حول مستقبل قائد الفريق الأول لكرة القدم كريم بنزيمة مع نادي الاتحاد، وما ينشر بهذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

وكانت قد تداولت أنباء صحافية عن رغبة اللاعب بالمغادرة والعودة إلى أوروبا بعدما أبلغ النادي عدم رغبته بالتجديد، وبين المزهر بأن كل هذه الأقاويل عارية من الصحة.

وأضاف المتحدث الرسمي قائلا: «ندعو جماهيرنا العزيزة إلى عدم الانجراف خلف الشائعات التي تسعى للتأثير على استقرار النادي مؤكدين أن أخبار الاتحاد تصدر فقط عبر قنواته الرسمية».

