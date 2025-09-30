عاجل- اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ44 في مصر تمهيدًا لدخولها قطاع غزة

أحمد جودة - القاهرة - اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ44 في مصر تمهيدًا لدخولها قطاع غزة

اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ44 في مصر تمهيدًا لدخولها قطاع غزة، أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، باصطفاف القافلة الإنسانية رقم 44 اليوم، وذلك استعدادًا لتحركها من الأراضي المصرية نحو قطاع غزة، في إطار الجهود المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف المعاناة الإنسانية الناتجة عن الأوضاع الراهنة.

جهود مصرية متواصلة لدعم غزة

تأتي هذه القافلة استمرارًا للجهود المصرية الرسمية والشعبية لإيصال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومواد إغاثية عاجلة إلى سكان القطاع، ضمن سلسلة القوافل التي انطلقت تباعًا خلال الأشهر الماضية.

رسالة تضامن إنساني

ويؤكد هذا التحرك الجديد على التزام مصر بدورها التاريخي والإنساني في دعم الشعب الفلسطيني، والتنسيق المستمر مع المنظمات الدولية والإقليمية لتأمين وصول المساعدات إلى مستحقيها رغم التحديات الميدانية.

القافلة رقم 44

يُذكر أن هذه هي القافلة الرابعة والأربعون التي يتم تجهيزها وتحريكها من الأراضي المصرية نحو قطاع غزة، ما يعكس استمرارية الدعم وتكثيف الجهود لإغاثة المدنيين في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها القطاع.