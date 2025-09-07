وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ومحافظ الفيوم في جولة تفقدية بمحمية وادي الريان

قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بجولة تفقدية داخل محمية وادي الريان بالفيوم.

وقد تضمنت الجولة شرحا للدكتورة منال عوض للتعرف على طبيعة المحمية وأهم معالمها ، وطبيعة الزيارات داخلها وأنشطة التخييم واعداد السائحين الوافدين إليها ، كما شملت الجولة تفقد الدكتورة منال عوض والدكتور أحمد الأنصاري لمناطق الجذب السياحى بالمحمية والتى شملت منطقة الشلالات ومركز الزوار والكافتيريات والخدمات المختلفة المقدمة لراحة الزائرين خلال زيارة المحمية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة قيام الوزارة بإحكام الرقابة علي المحميات الطبيعية ومن بينها محمية وادي الريان نظراً لأهميتها للسياحة البيئية المصرية لما تتمتع به من طبيعة تراثية وثقافية.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن منطقة الشلالات بمحمية وادى الريان تتميز بأنها فريدة من نوعها على مستوى الجمهورية مما يضع محمية وادى الريان ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة علي أهمية العمل المستمر لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتوفير أفضل تجربة وراحة واستمتاع للزوار المصريين والأجانب لإعطاء نموذج حقيقي للسياحة البيئية التى يراعى فيها كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية والاقتصادية وكذلك دمج القطاع الخاص والمجتمع المحلى مما ينعكس على زيادة أعداد الزائرين داخليا. وخارجياً .

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إلي أن محمية وادى الريان، تتميز بفرصة واعدة لتنمية المجتمع المحلي بمركز يوسف الصديق، من خلال الاستثمار الأمثل لمقومات المحافظة البيئية، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب ، مشيراً إلى أن محمية وادي الريان تعد واحدة من المواقع المهمة التي يحرص الزوار من أبناء المحافظة وغيرها من المحافظات على زيارتها باعتبار أنها تمثل أمراً فريداً من نوعه ليس موجوداً في أي مكان آخر علي مستوي الجمهورية.