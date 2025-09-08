نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس أكاديمية الأزهر: التعليم الأزهري يحمى العقول من التطرف "واعتلاء الصغار للمنابرأمر مرفوض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استنكر الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، الفيديو المسيء الذي ظهر فيه صغيرًا -لم يكمل تعليمه- يعتلي منبرًا ويسيء إلى يوم المولد النبوي الشريف، مؤكدًا أن ما ورد في هذا الفيديو هو كلام خارج عن منهج الأزهر وتعاليمه المستنيرة ومناهجه التي تحصن العقول من الفكر المتشدد، محذرًا من خطورة استغلال بعض المواقف الفردية للهجوم على المؤسسات الدينية.

وأكد رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة أن جميع الأئمة بالأوقاف وغيرهم من المصرح لهم بالخطابة هم أبناء الأزهر الشريف، ويقومون بواجبهم في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة حماية المنابر من استغلال المتشددين، الذين يتحدثون بغير علم وبسوء أدب، ومنع هؤلاء من اعتلاء المنابر والحديث في الشأن الديني، غير أن بعض المنابر لا تزال تعتليها بعض الصغار ممن لم يتلقوا تعليمًا أزهريًّا مكتملًا، إذ كيف يُسمح لتلميذ بالصف الثاني الثانوي باعتلاء منبر تقصده الجماهير في الوقت الذي يشترط فيه القانون الحصول على رخصة للخطابة من الجهة المختصة؟!

كما أكد الدكتور حسن الصغير، استعداد أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ للتنسيق مع وزارة الأوقاف لإمداد الوزارة بمزيد من علماء الأزهر ووعاظه حتى لا تكون المنابر فريسة لهؤلاء الصغار من غير المؤهلين، مع جاهزية الأكاديمية، لتأهيل خطباء المكافأة والمتطوعين، من خلال دورات علمية متخصصة في تفكيك الفكر المتطرف، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام برسالتهم.