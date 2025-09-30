اليوم.. النهضة فـي مهمة صعبة أمام الشباب السعودي و«البياوي» يسعى لأفضل نتيجة

فـي دوري أبطال الخليج للأندية

متابعة ـ صالح البارحي:

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي النهضة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت سلطنة عمان مباراته الأولى في دوري أبطال الخليج للأندية أمام نظيره الشباب السعودي على ساحة استاد نادي الشباب بالعاصمة الرياض، حيث يسعى ممثل السلطنة في العودة بنتيجة إيجابية من مباراة اليوم التي تعتبر اختبارا صعبا للغاية للمدرب التونسي ناصيف البياوي مدرب النهضة ومن خلفه لاعبو الراقي، وبطبيعة الحال فإن الجميع يدرك أن البداية النموذجية من خارج الديار تعتبر مفتاحا رئيسيا للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل من هذه المجموعة التي تضم بجانب الفريقين كلا من تضامن حضرموت والريان القطري.

الفريق الأخضر يبدو مكتمل الصفوف باستثناء غياب أحمد الكعبي للإصابة وهو عنصر رئيسي في مركز الظهير الأيسر لمنتخبنا الوطني ونادي النهضة، ولكن الفريق لديه من البدائل الكثير من أجل سد النقص وتعويض هذا الغياب المؤثر، ولا أعتقد بأنه من الصعوبة على النهضة تحقيق النتيجة الايجابية التي يسعى لها اليوم، عطفا على الكثير من المقومات التي يمتلكها سواء من حيث عدد اللاعبين الدوليين بصفوف الفريق او من خلال اللاعبين المحترفين الأجانب الذين وصل عددهم إلى (6) لاعبين لدعم الفريق في هذه البطولة فقط .

جاهزية تامة

استعد الفريق لمباراة اليوم عبر (3) حصص تدريبية خاصها الاخضر في الرياض منذ وصوله إلى السعودية، حيث خاض تدريبين على ملعب نادي الشباب الفرعي يومي الاحد والاثنين، فيما اختتم استعداداته لمباراة اليوم عبر التدريب الرسمي الذي خاضه مساء أمس على ساحة ملعب استاد نادي الشباب (ملعب المباراة)، المدرب وقف على كل نقاط القوة والضعف للفريق المنافس وشرح للاعبين كيفية التعامل مع تقلبات المباراة في كل الظروف، وهو الذي يأمل أن يعود لمسقط بنقطة على الاقل إذا لم يستطع تحقيق الفوز في بداية المشوار . النهضة يدرك جسارة وقوة المنافس لكنه يعلم كذلك بأن لديه من الامكانيات ما يسمح له بالتعاطي مع المباراة والعودة بأفضل النتائج لمسقط قبل خوض الجولة الثانية من البطولة، وبات على النهضة ولاعبيه أن يؤمنوا بقدراتهم وأن ينضبطوا في الميدان ويلتزموا بتلعليمات المدرب حتى النهاية، فالهدف المبكر قد يحبط كل التطلعات ويضع الفريق في مأزق لنهاية المباراة، ندرك بأن النهضة لا يقدم المستوى المأمول منه في دورينا، لكنه في المشاركات الخارجية يجب عليه إبراز قدراته وأن يكشف عن إمكانياته لأنه يواجه فرقا تمنحك فرصة اللعب بالكرة بشكل مميز ويمنحك الكشف عن وجه فريقك الحقيقي .

مشوار النهضة

النهضة سيبدأ مشواره بالبطولة بلقاء الشباب السعودي غدا في الرياض، وفي الجولة الثانية يستقبل نادي الريان القطري بتاريخ 22 أكتوبر الحالي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، ويستضيف نادي تضامن حضرموت بتاريخ 5 نوفمبر بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وفي جولة الإياب يلتقي مع تضامن حضرموت بتاريخ 24 ديسمبر بملعب سعود بن عبدالرحمن في الوكرة، وفي الجولة الخامسة يستقبل نادي الشباب السعودي بتاريخ 11 فبراير 2026 بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، ويختتم مبارياته بلقاء الريان القطري 17 فبراير باستاد أحمد بن علي بالدوحة .

النعيمي يلتحق

من المقرر أن يلتحق الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي رئيس مجلس ادارة نادي النهضة ببعثة الفريق في الرياض مساء أمس، على أن يتواجد في تدريبات الفريق الاخيرة استعدادا لمواجهة اليوم، الامر الذي سيمنح اللاعبين دفعة قوية قبل المباراة نظرا لما يمثله رئيس مجلس الادارة من دعم معنوي كبير للفريق وللاعبين جميعا، وذلك بسبب قربه منهم وهو مستمع جيد لمتطلبات البعثة .