نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة تختتم أعمال الاجتماعات التحضيرية لموسم حج 1447هـ مع أكثر من 75 دولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت وزارة الحج والعمرة اليوم، عقد سلسلة الاجتماعات التحضيرية مع مكاتب شؤون الحجاج في عدد من الدول استعدادًا لموسم حج 1447هـ، وذلك في إطار الحرص على ضمان أعلى مستويات التنظيم والتكامل في خدمة ضيوف الرحمن.

وتهدف الاجتماعات إلى بحث التحضيرات الخاصة بالموسم القادم، واستعراض أبرز التعليمات والضوابط التي ستُطبق خلال الحج، بالإضافة إلى مناقشة طلبات مكاتب شؤون الحجاج والإجابة عن استفساراتهم بما يحقق التيسير والطمأنينة للحجاج القادمين من هذه الدول.

وانعقدت هذه الاجتماعات، التي شارك فيها ممثلون من أكثر من 75 دولة، عبر تقنيات الاتصال المرئي، بما يواكب التحول الرقمي في أعمال الوزارة، ويعكس التزام المملكة بتطوير خدماتها وتسهيل الإجراءات التنظيمية المرتبطة بموسم الحج، انطلاقًا من رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين.

وأكدت الحج والعمرة أن هذه اللقاءات التحضيرية تمثل حلقة أساسية في التخطيط المبكر لموسم الحج، وتأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية والخدمية التي تنفذها المملكة لضمان رحلة آمنة وسلسة للحجاج منذ مغادرتهم أوطانهم وحتى عودتهم.