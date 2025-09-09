منتخب مصر 0 - 0 بوركينا فاسو.. ومحاولات مزدوجة للتهديف بعد 75 دقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 09:32 مساءً - لا زال التعادل السلبي سيد الموقف في مباراة منتخب مصر ومضيفه بوركينا فاسو، بعد مرور 75 دقيقة من زمن اللقاء الذي يجمع المنتخبين، اليوم، الثلاثاء، على استاد 4 أغسطس فى العاصمة واجادوجو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بأمريكا 2026.

وضم تشكيل منتخب مصر الذى أعلنه حسام حسن المدير الفني كل من: "حراسة المرمى محمد الشناوي، وفي الدفاع: محمد حمدي - محمد هاني - رامي ربيعة - خالد صبحي - أحمد عيد، وفي الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل "كوكا" - محمود حسن "تريزيجيه"، والهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح".

بينما على دكة البدلاء: مصطفى شوبير - محمد صبحي - محمد ربيعة - حسام عبد المجيد - عمرو الجزار - نبيل عماد - مهند لاشين - محمود صابر - إبراهيم عادل - أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - مصطفى محمد.

بينما يضم تشكيل منتخب بوركينا فاسو في "حراسة المرمى: كوفي، وخط الدفاع: عيسى كابوريه- دايو- إدموند تابسوبا- ياجو، وفي الوسط: بيرتراند تراوري- سعيدو سيمبوريه- بلاتي توريه- محمد زوجرانا- لري، والهجوم: دانجو واتارا".

الشوط الأول

باغت تريزيجيه الجميع بتسديدة قوية في الدقيقة السادسة من زمن اللقاء مرت بجوار القائم الأيسر لحارس بوركينا فاسو، بينما تعرض عمر مرموش للإصابة في الدقيقة الثامنة ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

بينما اضطر حسام حسن المدير الفني لإجراء تبديل أول بخروج مرموش المصاب، ونزول أسامة فيصل، ليكون التغيير الاضطراري الأول في المباراة، ويربك معه حسابات حسام حسن.

شن المنتخب البوركينابي هجمة في الدقيقة 12 كاد يصل فيها لشباك المنتخب لكن الكرة طالت على لاعبي المنتخب الملقب بالخيول، لتتحول معها إلى كرة مرمى.

واصل منتخب بوركينا فاسو الضغط على دفاعات الفراعنة، وكانت أخطر الفرص من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء من الجهة اليسرى بالقرب من راية الركنية نفذها بيرتراند تراوري بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع خارج منطقة الجزاء ذهبت إلى بلاتي توريه الذي سدد كرة مرت بعيدة عن المرمى.

عاد المنتخب الوطني لمبادلة المضيف المحاولات الهجومية، وكانت هذه المرة بتسديدة من بعيد، أطلقها محمود حسن ترزيجيه، لكنها وصلت لأحضان حارس بوركينا فاسو.

لاحت فرصة أخرى للخيول، من كرة عرضية من الجهة اليسرى من بيرتراند تراوري ولكن ذهبت بين أحضان حارس مرمى مصر محمد الشناوي، بعدها سقط رامي ربيعة وتلقى العلاج ليكمل اللقاء.

واصل المنتخب الوطني الضغط مستغلا اندفاع المنافس، وأشهر الحكم بطاقة صفراء من نصيب لاعب بوركينا فاسو محمد تشابي زوغرانا بعد تدخل قوي على لاعب مصر تريزيجيه.

وفي الدقائق الأخيرة زاد منتخب بوركينا من الضغط على حامل الكرة في المنتخب المصري، وكاد سعيدو سيمبوري أن يتسبب في إصابة محمد صلاح في تدخل عنيف، لكن الحكم أنهى الشوط ليسدل الستار عن نصف اللقاء الأول.

الشوط الثاني

نشط المنتخبان هجوميا في الشوط الثاني خاصة الدقائق الأولى، وسط رغبة كبيرة من الخيول لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتقليص الفارق واحياء أمال التأهل، ورغبة من منتخب مصر في الحفاظ على حظوظه في الوصول للمونديال.

وشط الاندفاع البدني القوي من اللاعبين، أشهر الحكم بطاقة صفراء من نصيب لاعب مصر مروان عطية بعد تدخل قوي على لاعب بوركينا فاسو.

لاحت فرصة للفراعنة، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى من لاعب مصر تريزيجيه ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت بين أحضان حارس المرمى.

في الدقيقة 67 نجح منتخب مصر في الوصول لمرمى المنتخب البوركينابي، بعد عرضية متقنة من محمد حمدي، استقبلها محمد صلاح برأسه وعرضها لأسامة فيصل الذي سجلها في المرمى لكن تم الغاء الهدف بداعي التسلل.

بعدها حصل الفراعنة على ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها تريزيجيه بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع إلى منطقة وسط الملعب.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل، بعدما تغلب على إثيوبيا بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تحتاج كتيبة حسام حسن إلى الفوز على بوركينا فاسو، لحسم بطاقة التأهل مباشرة إلى المونديال دون انتظار أي نتائج أخرى، بعدما يصل رصيدهم إلى 22 نقطة، فيما يرفع التعادل مع بوركينا فاسو رصيد مصر إلى 20 نقطة مقابل 15 لمنافسه المباشر، وحينها سيحتاج الفراعنة لنقطة فقط من آخر مباراتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو، أو الفوز في واحدة منهما، لحسم الصدارة رسميًا.

ويعاني منتخب مصر العديد من الغيابات قبل المواجهة الصعبة أمام بوركينا فاسو، حيث يفتقد جهود محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري وإمام عاشور للإصابة، ويغيب أحمد فتوح وناصر ماهر لأسباب فنية.

كما تلقى منتخب مصر صدمة قوية قبل السفر إلى بوركينا فاسو باستبعاد حمدي فتحي لاعب الوسط للإصابة فى وجه القدم، كما تجددت إصابة مهند لاشين فى الظهر وهناك محاولات لتجهيزه للحاق بالمباراة ليظل موقفه غامضاً.

وعين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" طاقم حكام كونغولي لإدارة مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، ويدير المباراة طاقم حكام من الكونغو بقيادة جيسي نكونكو، ويعاونه ستيفن دانيك موتاسي ومالوندي تشاني يانيس، وتشيمالا كابونجو حكما رابعا.

ويسعى محمد صلاح قائد منتخب مصر لقيادة الفراعنة للتأهل لكأس العالم للمرة الثانية فى تاريخه والرابعة فى تاريخ الفراعنة، وفي حال تسجيل محمد صلاح هدفاً أمام بوركينا يصبح الهداف التاريخي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، متخطياً كل نجوم القارة السابقين.

تاريخيا، التقى منتخب مصر وبوركينا فاسو، فى 7 مباريات سابقة، حقق الفراعنة الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى مباراتين، فيما لم يخسر أى لقاء.

ويتصدر حسام حسن مدرب الفراعنة الحالى، قائمة هدافى مباريات مصر وبوركينا فاسو، برصيد 3 هداف، ويليه الثنائي عبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه بهدفين، وحال تسجيل محمود حسن تزيزيجيه هدفا أو أكثر، يتساوى أو يتخطى حسام حسن، ليصبح الهداف التاريخي لمباريات مصر وبوركينا فاسو.